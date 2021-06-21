В прошедшие выходные 929 жителей Томска поставили прививку в пунктах вакцинации

В Томской области вакцинация от коронавируса не останавливается даже в выходные Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В стране продолжается кампания по вакцинации населения. В регионе поставлены амбициозные задачи по созданию общего иммунитета. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, в минувшие выходные 929 жителей Томска поставили прививку от коронавируса. За этим они обратились в два мобильных пункта вакцинации, которые работали у торговых центров «Манеж» и «Изумрудный город», а также в стационарном пункте вакцинации томской медико-санитарной части № 2 (Иркутский тракт, 156).

Интернет-портал администрации региона информирует, что в ближайшие выходные с 10 до 16 часов снова будет работать передвижной пункт вакцинации от COVID–19 у торгового центра «Изумрудный город». Специалисты напоминают, что впервые работа мобильного пункта вакцинации от коронавируса в Томске была организована 14 июня.