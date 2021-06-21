Рафтеры из Томска в составе сборной страны взяли Кубок мира в Боснии и Герцеговине

Томские рафтеры регулярно показывают прекрасные результаты Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области давно сложилась своя школа спортивного сплава по горным рекам. В копилке сибирских спортсменов немало наград. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, 20 июня в городе Банья Лука (Босния и Герцеговина) завершился Кубок мира по рафтингу. В составе сборной России в соревнованиях участвовали шесть томских спортсменов из числа воспитанников копыловского клуба «Одиссей» и ДЮСШ им. В.А. Шевелева.

Интернет-портал администрации региона отмечает, что томичи стали обладателями Кубка мира, завоевав золото турнира в абсолютном зачете. Сибиряки были лучшими в дисциплинах «Слалом» и «Длинная гонка». Кроме того, им достались две «бронзы» в дисциплинах «Спринт» и H2H. Жара и бушующие пороги в каньонах реки Врбас не помешали ребятам показать прекрасные результаты.