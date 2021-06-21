Выпускники лицея при ТПУ показали отличные результаты в Томской области в ЕГЭ по математике

Одно учебное заведение в Томской области в ЕГЭ по математике оставило других позади Фото: Артем КИЛЬКИН

В стране полным ходом идет экзаменационная кампания этого года. Как сообщает портал администрации Томской области, обнародованы результаты ЕГЭ по профильной математике. Специалисты отмечают, что высший балл получили 5 выпускников лицея при ТПУ и один выпускник школы другого региона. Пресс-служба областной администрации информирует о том, что всего участие в экзамене по математике приняли 2 791 человек. Из этого числа выпускников 299 участников набрали от 81 до 99 баллов.

Портал администрации региона уточняет, что в этом году выпускники не сдавали экзамен по математике базового уровня. Экзамен по профильной математике сдавали только те, кто решил продолжить свое обучение в вузах по специальностям, где эта точная наука является одним из вступительных экзаменов.