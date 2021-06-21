Городская больница № 3 Томска возвращается к лечению пациентов с коронавирусом

Томские медики получили большой опыт работы в ковидгоспиталях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Этой весной томские ковидгоспитали, действовавшие на базе различных медучреждений, прекращали свою деятельность один за другим. Больницы, медсанчасти и роддома возвращались к обычному режиму работы. Похоже, этот процесс пошел в обратную сторону. Не секрет, что в стране идет рост больных с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, за первые сутки работы респираторный госпиталь больницы № 3 Томска принял 32 пациента с ковидом. В инфекционном отделении медучреждения задействовано 70 коек, оснащенных точками подачи кислорода, есть передвижные кислородные концентраторы, необходимое оборудование. Стоит напомнить, что инфекционное отделение больницы № 3 Томска было первым в регионе, принявшим пациентов с новой коронавирусной инфекцией в марте 2020 года.

Портал администрации Томской области информирует о том, что сегодня в регионе коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 905 коек. Из них свободны 196 мест. Действующими респираторными госпиталями остаются больница № 3, МСЧ № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы. Представители власти отмечают, что открывать подготовленный резервный госпиталь во Дворце спорта областного центра пока необходимости нет.