Коронавирус унес жизни еще пятерых жителей Томской области

По данным оперштаба, только один житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 21 июня, стало известно о смерти еще пятерых жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в понедельник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 459 человек.

Кроме того, выявлено 47 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 33 623 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, только один житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 31 971 человека.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 21,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,19.

За последние сутки в стране выявлено 17 378 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 440 пациентов скончались, 8 361 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 334 204 человек, 129 801 скончались, 4 878 333 выздоровели.