Убили и закопали во дворе: два жителя Томской области предстанут перед судом за расправу над односельчанином

Тело мужчины сообщники закопали во дворе дома, а через несколько дней вывезли и выбросили в болото. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет РФ по Томской области завершил расследование уголовного дела по обвинению двоих жителей села Малиновка Томского района в жестком убийстве односельчанина, сообщает пресс-служба ведомства.

«В июне 2020 года в селе Малиновка Томского района Томской области между тремя местными жителями в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт. Один из участников ссоры стал избивать 46-летнего мужчину, второй принес ему топор, которым тот нанес потерпевшему несколько ударов по голове и телу. Тело мужчины сообщники закопали во дворе дома, а через несколько дней вывезли и выбросили в болото», - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены в Томский областной суд. Уточняется, что обвиняемые полностью признали себя виновными и теперь содержатся под стражей.