Вручение аттестатов в томских школах пройдет в очном формате с 23 по 28 июня

В этом году школы Томска выпустят 5 030 выпускников 9-х классов и 3 200 одиннадцатиклассников. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области не планируют отменять выпускные. С 23 по 28 июня в томских школах пройдут торжественные церемонии вручения аттестатов. В пресс-службе мэрии уточнили, что мероприятия для 9-х и 11-х классов пройдут в очном формате. Праздники будут проводиться отдельно для каждого класса с соблюдением необходимых мер безопасности.

- Церемония вручения аттестатов будет проводиться отдельно для каждого класса. На мероприятии сможет присутствовать по одному родителю от выпускника. Каждая школа самостоятельно составляет расписание - когда и для какого класса пройдет церемония, - пояснил и.о. начальника департамента образования администрации Томска Максим Савенков.

Отметим, в этом году школы Томска выпустят 5 030 выпускников 9-х классов и 3 200 одиннадцатиклассников. А в 2020 году томские школы закончили 5 788 11-классников и 10 808 учеников девятых классов. Всем выпускникам аттестаты выдали без экзаменов, по текущим оценкам.