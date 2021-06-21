В Томской области число безработных сократилось почти на 19 тыс. человек

До конца 2021 года дипломы о переподготовке планируют получить более 1,4 тыс. человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С января 2021 года число безработных в Томской области сократилось на 18 885 человек, а уровень безработицы в регионе снизился до 2,42%. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. Ранее, губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу до конца года вернуть уровень занятости к допандемийным показателям.

- С учетом эпидобстановки центры занятости отошли от формата крупных ярмарок вакансий и перешли на открытые отборы соискателей под потребности работодателя, приглашая кандидатов на собеседование, - сообщила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. - Уже провели более сотни мероприятий в новом формате.

Помимо этого, в регионе проводят курсы переобучения и повышения квалификации. До конца 2021 года дипломы о переподготовке планируют получить более 1,4 тыс. человек.

Специалисты центров занятости добавляют, что профориентационными услугами уже воспользовались 5,5 тысячи жителей региона, среди которых школьники, которые в период летнего сезона проходят мастер-классы, знакомятся с рынком труда в формате игр.

Также сообщается, что в консультациях по ведению бизнеса приняли участие 118 томичей, из них 42 уже открыли свое дело.

Напомним, что число безработных в Томске в 2020 году выросло больше, чем в десять раз. Если к концу декабря 2019 года статус безработного был у 1509 человек, то через год их число достигло 15 649 человек.

По данным Томскстата, к концу 2020 года в Томской области по официальным данным насчитывалось 48 тысяч безработных.