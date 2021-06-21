Томич обвиняется в незаконном обороте специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации

В 2020 году обвиняемый незаконно приобрел 270 единиц специальных технических средств (СТС). Фото: Артем КИЛЬКИН

Томский предприниматель предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

- В июне 2020 года обвиняемый сбыл через менеджеров возглавляемых им коммерческих организаций несколько технических устройств, предназначенных для негласного получения и регистрации акустической информации, жителям Красноярска и Томска, в том числе сотруднику УФСБ России по Томской области, действовавшему в роли «покупателя» в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», - рассказали в ведомстве.

В ходе следствия также выяснилось, что в 2020 году обвиняемый незаконно приобрел 270 единиц специальных технических средств (СТС), предназначенных для негласного получения информации. Приборы он хранил на складах коммерческих организаций в Томске, Красноярске и Москве.

Из-за обнаружения складов с СТС и изъятия из незаконного оборота в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, преступный умысел обвиняемого, направленный на незаконный сбыт приборов в полном объеме не был доведен до конца.

Расследование уголовного дела завершено, и материалы дела в ближайшее время будут направлены в Кировский районный суд Томска.