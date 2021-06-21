До 1 июля томичам, получающим пенсию, необходимо перейти на карту «МИР»

Заявление о смене реквизитов счета можно подать, обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

C 1 июля 2021 года пенсии и соцвыплаты будут перечисляться только на карты платежной системы «Мир». Об этом сообщила пресс-служба Отделения ПФР по Томской области.

«Тем получателям выплат, которые используют карты других платежных систем (MasterCard, Visa и др.), следует до этого времени заменить их на «Мир»», - говорится в сообщении.

Специалисты Пенсионного фонда добавляют, если вы не понимаете к какой платежной системе относится ваша карта необходимо:

-в правом нижнем углу карты находится логотип платежной системы;

-если написано «Мир» - ничего менять не стоит;

-если нарисован логотип «MasterCard» или «Visa», то данную карту надо заменить;

-при смене карты, необходимо предоставить новые данные в Пенсионный фонд.

Заявление о смене реквизитов счета можно подать, обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ.

А также поменять банковские реквизиты для получения пенсии можно в личном кабинете на сайте ПФР. В разделе «Пенсии» необходимо выбрать пункт «Подать заявление о доставке пенсии» и указать способ доставки – через кредитное учреждение. Здесь же следует ввести данные нового расчетного счета, указанные в уведомлении, выданном в банке при открытии счета, или из мобильного приложения банка, и отправить заявление в территориальный орган ПФР, который производит выплату.