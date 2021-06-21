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Общество21 июня 2021 7:52

Томичи смогут получать посылки за другого человека по электронной доверенности

Почта России запустила новый сервис
Ксения ГОРЮНОВА
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При оформлении электронной доверенности личные данные пользователей будут надежно защищены.

При оформлении электронной доверенности личные данные пользователей будут надежно защищены.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Для получения посылок и писем за другого человека теперь можно оформить электронную доверенность. Процедура бесплатна и занимает несколько минут. Доверенность можно сделать максимум на год, сообщает пресс-служба Почты России в Томской области.

– Сервис электронных доверенностей позволяет передать право получения ваших посылок и писем другому человеку, когда нет возможности самостоятельно прийти в отделение Почты, – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас услуга доступна на сайте и скоро появится в мобильном приложении. Для оформления доверенности необходима электронная подпись и согласие с условиями тарифа.