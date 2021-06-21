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Общество21 июня 2021 7:06

Томский бизнесмен погасил миллионный кредит после ограничения на выезд за границу

Также приставы арестовали его дорогую иномарку
Ксения ГОРЮНОВА
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Томич выплатил большую задолженность через несколько дней после ареста имущества.

Томич выплатил большую задолженность через несколько дней после ареста имущества.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бизнесмен из Томска оплатил более миллиона долга по кредиту после того, как судебные приставы временно ограничили его выезд за границу, а также наложили арест на иномарку. Долг был погашен через несколько дней, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Отмечается, что житель Томска имеет бизнес в Сочи, однако долг в 1,2 млн рублей не выплачивал. Приставы запретили регистрацию его внедорожника Mercedes-Benz GL 350 и недвижимости в Краснодарском крае. Также они наложили арест на иномарку стоимостью 1 млн рублей. Кроме того, по постановлению томич временно не мог выезжать за границу.

– Пояснив, что ему срочно нужна машина, а запрет выезда никак не вписывается в ближайшие планы, гражданин нашел возможность оперативно погасить кредит вместе с исполнительским сбором за неуплату долга в добровольный срок, – говорится в сообщении.