Полиция задержала 15-летнего подозреваемого, который поджег ретроавтомобиль в Томском районе

Томская полиция проводит проверку, устанавливаются причастные лица. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Юный томич подозревается в поджоге ретроавтомобиля в Северном парке. Ранее житель микрорайона рассказал о его возгорании полиции. Сотрудники МВД устанавливают других причастных, сообщает пресс-служба ведомства.

– В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено подозреваемое лицо, 2006 года рождения, – говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что в парке ретроавтомобилей в мкр. Северный парк загорелся Opel Rekord C-Coupe 1969 года выпуска. Очевидцы видели группу подростков, которые были на месте в момент инцидента.

В сообщении пресс-службы полиции также отмечается, что сотрудники проводят проверку. Назначены пожаро-техническая и физико-химическая экспертизы, устанавливаются причастные лица.