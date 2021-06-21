Томичка Диана Слисева признана сильнейшей спортсменкой на первенстве мира по плаванию в ластах

Юниорская сборная России заняла первое место по итогам соревнований – восемь медалей завоевали томичи. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Диана Слисева стала сильнейшей спортсменкой первенства мира по плаванию в ластах. Томичка завоевала пять золотых медалей и установила новый юниорский мировой рекорд в подводном плавании на 100 м. Сборная России также стала лучшей в мире и привезла 30 наград, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Главным итогом мирового первенства для Томской области стало выступление Дианы Слисевой, признанной организаторами сильнейшей спортсменкой соревнований. Она завоевала пять золотых наград на спринтерских дистанциях – в плавании в ластах на 100 м и 50 м, в подводном плавании на 100 м, в нырянии в ластах в длину и в эстафете 4х100 м, – говорится в сообщении.

Также томичка установила новый мировой рекорд в дисциплине «Подводное плавание, 100 м» среди юниоров. Диана Слисева получит звание мастера спорта РФ международного класса.

Отмечается также, что юниорская сборная России заняла первое место по итогам соревнований – в копилке наших спортсменов 30 наград. Восемь медалей завоевали томичи, шесть из них – золотые.

Помимо Дианы Слисевой, «золото» получил Иван Горелов – он стал лучшим в подводном плавании на 100 м. Также томич Гордей Иванович взял «серебро» в эстафетном плавании 4х100 м, а Мария Медведева заняла третье место в плавании в ластах на 800 м.

Добавим, что юниорское первенство мира проходило в итальянском городке Линьяно-Саббьядоро с 15 по 18 июня.