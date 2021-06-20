Мошенники обманывают томичей, предлагая перечислить накопительную часть пенсии

Томских пенсионеров снова пытаются обмануть телефонные мошенники. Фото: Рамиль Галиев

Томичи жалуются на телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда России. Злоумышленники под предлогом перечисления накопительной части пенсии пытаются узнать номер банковских карт жителей региона, сообщается на сайте отделения Пенсионного фонда РФ по Томской области.

Уточняется, что звонки поступают с мобильного номера 8-903-431-3405.

– Для придания правдоподобности неизвестные используют все возможные способы: обращаются к гражданам по имени – отчеству, указывают их адрес и т.д., – говорится в сообщении.

В отделении Пенсионного фонда напоминают: сотрудники никогда не запрашивают номера банковских карт клиентов.