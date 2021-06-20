Коронавирус в Томске: +47 новых случаев заражения

Еще шесть томичей выздоровели; всего «корону» победили 31 970 жителей региона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 20 июня, в Томской области выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 33 576 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, шесть жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 970 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 17,6% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,17.

За последние сутки в стране выявлено 17 611 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 450 пациентов скончались, 8 629 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 316 826 человек, 129 361 скончались, 4 869 972 выздоровели.