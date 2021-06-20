Томич погиб при пожаре в жилом доме на улице Амурской

11 человек тушили пожар в Томске, в комнате было обнаружено тело мужчины. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Вчера вечером, 19 июня, произошло возгорание в одноэтажном бревенчатом жилом доме на ул. Амурской в Томске. В результате ЧП один человек погиб, сообщает пресс-служба МЧС России по Томской области.

– Пожарными в комнате на диване было обнаружено тело мужчины, – говорится в сообщении.

Также известно, что общая площадь пожара составила 10 кв. м – обгорели вещи в комнате, закоптились стены и потолок.

В тушении приняли участие 11 сотрудников МЧС и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается.