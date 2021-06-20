Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 июня 2021 5:39

Погода в Томске и области 20 июня: кратковременный дождь, местами грозы

Температура воздуха днем поднимется до +17°С
Ксения ГОРЮНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В отдельных районах Томской области возможны кратковременные дожди, местами грозы и град.

В отдельных районах Томской области возможны кратковременные дожди, местами грозы и град.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По данным регионального гидрометцентра, 20 июня в Томской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, местами грозы и град.

Ветер западный 4-9 м/с, возможны порывы до 17 м/с. Также в регионе температура воздуха составит +15…+20°С.

В Томске синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°С.