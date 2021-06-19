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Недвижимость19 июня 2021 14:08

В Томске и области в ночь на 20 июня 2021 ожидается шквалистый ветер от 19 до 27 м/с

Региональное управление МЧС передало штормовое предупреждение
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Сейчас +28, заходят тучи. Дождя пока нет, однако в ночь на 20 июня ГУ МЧС по Томской области передало штормовое предупреждение. Томичи, будьте осторожны, выходя на улицу.

Сейчас +28, заходят тучи. Дождя пока нет, однако в ночь на 20 июня ГУ МЧС по Томской области передало штормовое предупреждение. Томичи, будьте осторожны, выходя на улицу.

Фото: Ксения Высотина

Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует ночью 20 июня по области усиление ветра до 19-24 м/с, местами порывы 25-27 метров в секунду. Также ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град.

Отметим, что вчерашний прогноз синоптиков на день 19 июня по части гроз и дождей по состоянию на 17.32 пока не подтвердился: дождя как такового на улице не было, хотя тучи собираются.