В Томске и области в ночь на 20 июня 2021 ожидается шквалистый ветер от 19 до 27 м/с

Сейчас +28, заходят тучи. Дождя пока нет, однако в ночь на 20 июня ГУ МЧС по Томской области передало штормовое предупреждение. Томичи, будьте осторожны, выходя на улицу. Фото: Ксения Высотина

Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует ночью 20 июня по области усиление ветра до 19-24 м/с, местами порывы 25-27 метров в секунду. Также ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град.

Отметим, что вчерашний прогноз синоптиков на день 19 июня по части гроз и дождей по состоянию на 17.32 пока не подтвердился: дождя как такового на улице не было, хотя тучи собираются.