Коронавирус в Томске: +49 новых случаев заражения

По данным оперштаба, 10 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 964 человек. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 19 июня, в Томской области выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 33 529 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 10 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 964 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 20,6% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,16.

За последние сутки в стране выявлено 17 906 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 466 пациентов скончались, 11 205 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 299 215 человек, 128 911 скончались, 4 839 705 выздоровели.