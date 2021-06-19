В аэропорту Томска регламентирован режим работы в период реконструкции

В аэропорту "Томск" сверстан график, регламентирующий работу аэродрома во время реконструкции взлетно-посадочной полосы. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

На днях был опубликован документ (НОТАМ), регламентирующий работу аэродрома в аэропорту «Томск» в период реконструкции.

Как сообщил Антон Перфильев, директор аэропорта, со 2 августа по 25 сентября с 06.00 воскресенья до 09.00 понедельника будут выполняться полеты по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Анапа, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Сургут, Красноярск, Нижневартовск, Улан-Удэ.

Со 2 по 28 августа без ограничений будут выполняться рейсы в Стрежевой, Каргасок, Новый Васюган, Кедровый, Горно-Алтайск, Абакан, Барнаул, Белокуриху. С 29 августа по 25 сентября время вылетов ограничат с 06.00 воскресенья до 09.00 понедельника.

Узнать точнее график работы аэропорта в ближайшее время можно, позвонив по «горячей линии». В администрации региона уточнили, что линия уже начала свою работу. Ее номер 8-800-200-93-44, режим работы с 9 до 18 часов. Есть перерыв на обед. На следующей неделе на сайте аэропорта «Томск» также можно будет получить информацию о ходе реконструкции, узнать телефоны «горячих линий» авиакомпаний.

Напомним, реконструкцию взлетно-посадочной полосы томского аэропорта планируется завершить до 25 сентября.