Бывшей дознавательнице томской полиции правоохранители изменили статью наказания

28-летняя томичка, будучи дознавателем полиции, на пару со своим знакомым приобрела 0,88 г "синтетики", оплатив онлайн заказ, однако ее коллегам из полиции удалось разрушить планы парочки, вовремя изъяв наркотик. Экс-дознавателю грозит срок до 3 лет тюрьмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Кировская районная прокуратура Томска, утверждено обвинение по уголовному делу в отношении 28-летней томички и ее 24-летнего знакомого. Они обвиняются по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

- Следствием установлено, что в марте 2021 года женщина, работавшая дознавателем одного из отделов полиции, договорилась со своим знакомым о совместном употреблении наркотического средства. Для этого он сделал заказ дистанционным способом, обвиняемая оплатила наркотик со своей банковской карты, - пояснили в ведомстве. - После поступления информации о местонахождении тайника с запрещенным веществом, она передала данные третьему лицу, также договорившись о совместном употреблении. Однако приобретенное наркосредство массой не менее 0,88 г, содержащее мефедрон, было изъято сотрудниками полиции.

В облпрокуратуре добавили, что уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд.

Как сообщалось «КП-Томск» ранее, следственные органы СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело в отношении дознавателя одного из отделов полиции Томска. Женщина подозревалась в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном в значительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). «Подозреваемая задержана и заключена под стражу, ей предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Томской области.

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