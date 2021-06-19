Погода в Томске и по области 19 июня 2021: сегодня на Лариона будет жарко и дождливо, а завтра пойдет дождь и похолодает

Сейчас за окном +23, солнечно. Днем, по данным Яндекс.Погода, воздух прогреется до +27, будет дождь. Завтра синоптики прогнозируют до +18, ожидаются дожди и грозы, порывистый ветер, в связи с чем управление МЧС объявило оперативное предупреждение. Фото: Ксения Высотина

Сегодня днем в областном центре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Ветер южный 9-14 м/с, местами 17-22 м/с. Температура днем +29, +31°С.

В регионе также будет преобладать переменная облачность, кратковременные, местами сильные дожди; местами грозы, возможен град. Ветер южный 9-14 м/с, усиление 19-24 м/с, местами шквалистые порывы 25-27 м/с. Температура +22, +27°С, местами до +32, по западу +12, +17°С.

В народном календаре сегодня день Лариона — так на Руси называли святого Илариона. Было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион - дурную траву из поля вон», - говорили крестьяне. «Поле полоть - руки колоть, а не полоть - так и хлеба не молоть», - приговаривали люди во время работы. В то же время считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну бесполезно даже на Лариона, - сорняки опять силу возьмут.

Если 19 июня тепло и ясно, то зерно будет крупное. Утром гром слышен – вечером дождь будет. Сильный гром – на ливень, глухой – на тихий дождь. Резко похолодало – погода изменится в лучшую сторону.

Вернемся к действительности. Синоптики обещают нам сегодня жаркую погоду, а завтра – похолодание: ночью в Томске до +8, +10, днем до +16, 18. Дождь, по прогнозам, сохранится и в воскресенье, и в понедельник (в первый день рабочей неделе ночная температура до +10, дневная от +19 до +21).