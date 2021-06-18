Восемнадцать выпускников в Томской области знают родной язык на 100 баллов

18 выпускников в Томской области знают русский язык на 100 баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В стране полным ходом идет экзаменационная кампания, в ходе которой проверяются знания выпускников. Как сообщает портал администрации Томской области, максимальный балл за экзамен по русскому языку получили 18 выпускников региона, при этом в лицее при ТПУ – трое стобалльников, в лицее ТГУ – таких оказалось двое.

Пресс-служба администрации региона информирует, что по одном выпускнику со 100 баллами по русскому языку оказалось в Томском физико-технического лицее, Северском физико-математическом лицее, Гуманитарном лицее, Сибирском лицее, лицеях №№ 8 и 51, гимназиях №№ 13, 24 и 29, школах №№ 47, 49 и школе «Перспектива» областного центра. Еще 1287 выпускников набрали от 81 до 99 баллов.