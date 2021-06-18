В сельском районе Томской области старушка подожгла дом 85-летней знакомой

Шекспир мог бы удивиться страстям, которые кипят в сельской "глубинке" Фото: Андрей АБРАМОВ

Нередко в деревнях и селах страны кипят нешуточные страсти. Им даже возраст не помеха. Сайт прокуратуры Томской области информирует о том, что Кривошеинский районный суд региона признал ранее не судимую 72-летнюю местную жительницу виновной в покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества. Как выяснило следствие, в декабре минувшего года подсудимая пришла к дому 85-летней знакомой, у которой временно проживала с ноября прошлого года. Однако потерпевшая отказалась пускать женщину в жилье. Злоумышленница, высказывая угрозы убийством, подожгла входную дверь в квартиру, запертую изнутри.

Сайт правоохранительного ведомства отмечает, что потерпевшая в силу преклонного возраста и состояния здоровья практически не передвигалась. Поэтому самостоятельно выбраться из горящей квартиры не могла. Бдительные соседи своевременно сообщили о пожаре. Прибывшие на место возгорания сотрудники пожарной части спасли пенсионерку. От поджога квартира потерпевшей была частично разрушена. Ущерб составил более 470 тыс. рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимая утверждала, что у потерпевшей имелась возможность выбраться из горящей квартиры через окно. Мол, она хотела лишь ее напугать, а не убивать. Суд приговорил виновную к 8 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.