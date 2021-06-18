Жители Томской области могут получить информацию о работе местного аэропорта

Томский аэропорт в конце лета сменит расписание полетов воздушных судов Фото: Александр ГЛУЗ

Как ранее сообщали средства массовой информации, в августе и сентябре текущего года будет изменено расписание полетов на территории томского аэропорта «Богашево». Строители будут ремонтировать взлетно-посадочную полосу. Пресс-служба администрации Томской области информирует о том, что региональный департамент транспорта, дорожной деятельности и связи открыл горячую линию по ограничениям в работе аэропорта. Сделано это по поручению губернатора Сергея Жвачкина.

Отмечается, что ограничения в работе «воздушной гавани» вводятся со 2 августа по 25 сентября. Портал администрации напоминает, что полеты в города России в этот период станут выполняться еженедельно с 6 утра воскресенья до 9 утра понедельника. Остальные 6 дней в неделю будет проходить реконструкция ВПП. Полеты внутри Томской области станут выполняться без ограничений.