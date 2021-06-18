За депутатов Государственной Думы РФ жители Томской области смогут проголосовать 19 сентября

В 2021 году Единый день голосования по всей России пройдет в сентябре. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Президент России Владимир Путин своим указом назначил выборы депутатов Государственной Думы РФ 8-го созыва на 19 сентября 2021 года, сообщается на сайте duma.gov.ru.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Таким образом, дан старт большой парламентской кампании. Через три месяца жителям страны предстоит избрать 450 федеральных депутатов, половина из которых избирается по партийным спискам, половина - по одномандатным округам.

– Теперь ЦИК России должен принять порядок проведения голосования, а политические партии – провести съезды и утвердить кандидатов и программы. Уже в субботу это сделает «Единая Россия», на следующей неделе – КПРФ, ЛДПР и объединенная партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», – пишет «Российская газета». – Непарламентские политические силы планируют свои съезды на первую половину июля.

К сведению, всего в России сейчас действует более 30 политических партий, имеющих право участвовать в выборах в Госдуму. При этом у 14-ти из них есть парламентская льгота – право идти на думские выборы без сбора подписей избирателей. Если партия не имеет льготы, то для регистрации федерального списка на выборах она должна собрать не менее 200 тыс. подписей, а ее одномандатники в округах – заручиться поддержкой 3% местных избирателей.

Ожидается, что голосование будет многодневным (не более трех дней). Как ранее сообщалось, семь российских регионов смогут использовать не только традиционный, но и электронный формат.

Одновременно с выборами в Госдуму пройдут также региональные кампании. В том числе, жителям Томской области предстоит выбрать депутатов в Законодательную Думу региона 7-го созыва.