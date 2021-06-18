Коронавирус унес жизни еще четырех жителей Томской области

За последние сутки в стране выявлено 17 262 заболевших коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сегодня, 18 июня, стало известно о смерти еще четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в пятницу на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 454 человек.

Кроме того, выявлено 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 33 480 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, девять жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 954 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 18,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,12.

За последние сутки в стране выявлено 17 262 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 453 пациента скончались, 10 954 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 281 309 человек, 128 445 скончались, 4 850 659 выздоровели.