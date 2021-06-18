Служебный пес Акбар снова помог томской полиции обнаружить наркотики

Пес служит в правоохранительных органах с апреля 2019 года и уже не раз помогал раскрывать тяжкие преступления в регионе. Фото: пресс-служба УМВД Томской области.

Четверо томичей задержаны по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Служебно-розыскной пес по кличке Акбар нашел места, где хранились запрещенные наркотические средства. Обыск проходил в местах жительства задержанных, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– В указанных Акбаром местах правоохранители обнаружили более 70 разовых доз наркотического средства, – уточняется в сообщении.

Отмечается также, что задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности, сейчас они заключены по стражу. Следователи возбудили несколько уголовных дел по ст. 228 УК РФ. Максимально им грозит до 20 лет лишения свободы.