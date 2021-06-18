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Общество18 июня 2021 9:36

Ярмарки выходного дня состоятся в Томске в субботу 19 июня

На них будет представлена продукция крестьянско-фермерских хозяйств
Ксения ГОРЮНОВА
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На ярмарках покупатели получают товары напрямую от производителя, без дополнительных торговых надбавок.

На ярмарках покупатели получают товары напрямую от производителя, без дополнительных торговых надбавок.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Овощи, молочная продукция, дикоросы, мед, изделия народных промыслов и лекарственные травы будут представлены на ярмарках выходного дня в субботу, 19 июня. Томичи смогут приобрести товары хозяйств Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Томского и других районов региона, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Самые востребованные круглогодичные ярмарки работают по адресам: Б. Куна, 20, на площади возле ДК «Авангард», пос. Светлый, 8, ул. Набережная реки Томи, 29а, пр. Академический, 13, а также на ул. Мокрушина, 9, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что торговые места на ярмарках предоставляются бесплатно. Томичи на них покупают товары без наценки.

Полный список адресов, где проводятся ярмарки, можно посмотреть по ссылке.