Ярмарки выходного дня состоятся в Томске в субботу 19 июня

На ярмарках покупатели получают товары напрямую от производителя, без дополнительных торговых надбавок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Овощи, молочная продукция, дикоросы, мед, изделия народных промыслов и лекарственные травы будут представлены на ярмарках выходного дня в субботу, 19 июня. Томичи смогут приобрести товары хозяйств Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Томского и других районов региона, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Самые востребованные круглогодичные ярмарки работают по адресам: Б. Куна, 20, на площади возле ДК «Авангард», пос. Светлый, 8, ул. Набережная реки Томи, 29а, пр. Академический, 13, а также на ул. Мокрушина, 9, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что торговые места на ярмарках предоставляются бесплатно. Томичи на них покупают товары без наценки.

Полный список адресов, где проводятся ярмарки, можно посмотреть по ссылке.