В ноябре в Томске пройдет финал национальной премии «Студент года-2021»

Томский губернатор и глава РСМ Павел Красноруцкий обсудили предстоящий финал премии «Студент года». Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий обсудили подготовку к проведению национальной премии «Студент года-2021». Как сообщила пресс-служба обладминистрации, финал мероприятия пройдет в Томске уже в ноябре.

- Мы станем первым за Уралом регионом, который будет принимать финал конкурса «Студент года». Лично меня это не удивляет, ведь Томск – официальная студенческая столица России. В томских университетах учатся студенты из 93 стран мира и 78 регионов страны. Томск входит в сотню лучших студенческих городов планеты. Где еще, если не у нас? – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По словам Павла Красноруцкого, в главном студенческом состязании страны уже готовы участвовать студенты из 82 регионов.

Как сообщалось ранее, всероссийский финал премии пройдет в Томске в ноябре. Томская область станет первой в стране, которая примет два финала премии: один пройдет для университетской молодежи, другой – для студентов техникумов и колледжей.

- Мы с вами все были студентами и знаем, что университетская пора – это не только учеба, сессии и производственная практика. Студенческие годы – это еще и лучшее время для самореализации, для пробы сил в науке, бизнесе, спорте и творчестве. И, конечно, задача государственных и общественных институтов – помочь новому поколению раскрыть таланты, найти новых друзей, найти себя. Российская национальная премия «Студент года» как раз решает такие задачи», – подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.

Напомним, что «Студент года» – это конкурсный и образовательный проект для студентов, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Премия была учреждена в 2014 году и реализуется в рамках нацпроекта «Образование».