В Томский политех с 20 июня абитуриенты могут подавать заявления очно или онлайн

Всего в 2021-22 учебном году в Томском политехе для абитуриентов подготовлено 3 671 бюджетное место, что на 865 мест больше, чем в 2020 году. Фото Валерия Доронина.

В Томском политехническом университете 20 июня стартует приемная кампания 2021 года. Подать документы абитуриенты могут очно, на собственном портале вуза, через портал «Госуслуги» или через операторов почтовой связи, сообщает пресс-служба вуза.

- У поступающих в ТПУ на выбор 35 направлений бакалавриата и специалитета, 33 — магистратуры. В этом году университет готов принять 3 671 абитуриента на бюджетные места (включая Юргинский технологический институт ТПУ - ЮТИ), из них 1908 на очную форму обучения на направления подготовки бакалавриата и специалитета, - рассказали в вузе.

Представители приемной комиссии ТПУ уточнили, что в этом году в порядке приема произошли небольшие изменения. Абитуриенты бакалавриата и специалитета могут подать заявление одновременно на бюджетные и платные места в одном вузе. Максимальное число направлений, которые может выбрать абитуриент в Томском политехе - пять.

Всего в 2021-22 учебном году в Томском политехе для абитуриентов подготовлено 3 671 бюджетное место (с учетом ЮТИ) на все уровни и формы обучения. Это на 865 мест больше, чем в 2020 году. Количество мест на договорной основе составляет 1026.

В ТПУ уточнили, что наибольший прирост бюджетных мест по очной форме обучения получили популярные среди абитуриентов направления подготовки бакалавриата и специалитета: «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» (+21 место), «Экология и природопользование» (+24 места), «Электроника и наноэлектроника» (+27 мест), «Химическая технология» (+20 мест), «Техносферная безопасность» (+24 места), «Биотехнология» (+20 мест).