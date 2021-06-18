Томские власти продолжают благоустраивать Михайловскую рощу

В 2021 году на средства национального проекта «Жилье и городская среда» в Томске реализуют 5-7 этапы благоустройства рекреационного пространства в Михайловской роще. Фото предоставлено пресс-службой мэрии.

Бригады подрядчика городского департамента дорожной деятельности и благоустройства продолжают обустройство верхней террасы Михайловской рощи. Работы проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Уточняется, что в Михайловской роще установили бордюрные камни, отсыпали часть пешеходных дорожек щебнем, демонтировали 13 железобетонных опор освещения, частично снесли аварийные деревья. Продолжается укладка армированной сетки под будущее бетонирование тропинок и монтаж ограждения на площадке для выгула собак. На этой площадке появятся элементы, предназначенные для дрессировки – полоса препятствий, качалка-балансир, горка, трап, трамплин, барьеры и др. Проектом также предусмотрено обустройство зеленого газона вдоль пешеходных дорожек.

Добавляется: в 2021 году на средства национального проекта «Жилье и городская среда» в Томске реализуют 5-7 этапы благоустройства рекреационного пространства в Михайловской роще. Старт работам был дан в 2015 году.