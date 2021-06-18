Предприятиям томского бизнеса было предложено предоставлять своим сотрудникам отгул на вакцинацию

В Томской области препаратом «Гам-КОВИД-Вак» привито почти 110 тыс. жителей, «ЭпиВакКорона» – около 14 тыс. человек, «КовиВак» – около 700. Фото: Ксения Высотина

Региональная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений приняла решение рекомендовать работодателям предоставлять вакцинирующимся сотрудникам свободные дни. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба областной администрации.

Уточняется, что в Томской области препаратом «Гам-КОВИД-Вак» привито почти 110 тыс. жителей, «ЭпиВакКорона» – около 14 тыс. человек, «КовиВак» – около 700.

Также отмечается: трехсторонняя комиссия поручила департаменту труда и занятости населения Томской области разработать рекомендации по внесению изменений в коллективные договоры в части предоставления по одному отгулу с сохранением заработной платы в день получения первого и второго компонента вакцины.

«Убежден, что проще дать один день работнику на вакцинацию, чем закрыть все предприятия на месяц на карантин, – цитирует пресс-служба комментарий председателя трехсторонней комиссии, заместителя губернатора по внутренней политике Томской области Сергея Ильиных. – Руководитель должен демонстрировать личную заинтересованность в вакцинации и убедить в этом своих работников».