Школу №38 власти Томска планируют поставить на капремонт

Кажется, школа № 38 выглядела такой, как на этой картинке, и десять, и двадцать лет назад. Здесь даже входные двери в классы сохранились с 1970-х. Фото пресс-службы мэрии.

Пресс-служба мэрии Томска сообщает сегодня о том, что электронный аукцион определил подрядную организацию, которая подготовит проектную и рабочую документацию на капремонт школы № 38. Это предприятие «СМР», предложившее цену контракта в 3 млн 217 тыс. рублей при начальной цене чуть менее 5,5 млн руб. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года. Заказчиком выступает департамент капитального строительства администрации города.

Как отметили в департаменте, школа № 38 рассчитана на 1100 мест, однако в ней учатся не более 640 детей: здание, построенное в 1970 году, нуждается в ремонте. Общий износ составляет более 50%. Наиболее проблемные точки – спортзал, пищеблок, кровля.

В ходе электронных торгов определен также подрядчик на капитальный ремонт кровли лицея №7 – им стал«Томскремстройпроект». На эти цели из городского бюджета выделено 5 млн 650 тыс. рублей. Работы должны быть выполнены до 15 августа.

По словам и. о. мэра Михаила Ратнера, согласно расчетам специалистов, на то, чтобы закрыть острые проблемы, требуется более 741 млн рублей. «Найти такие средства в бюджете муниципалитета нереально. Мы делаем все, чтобы привлечь для решения этой проблемы финансирование из бюджетов вышестоящего уровня», - отметил Ратнер.