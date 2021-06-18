Погода в Томске и области 18 июня 2021: в Дорофеев день пройдет дождь и будет жарко

Сегодня пасмурно, сейчас +21. Днем синоптики прогнозируют дождь, грозу. Чтобы ливень не промочил насквозь, не забудьте взять с собой зонт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня днем в областном центре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 5-10м/с, порывы до 15 м/с. Температура днем +28, +30°С.

На территории региона также будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, град. Ветер юго-западный 5-10м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем +28, +33, местами +21, +26°С.

В народном календаре 18 июня – Дорофеев день. Считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году, или «воробьиные». Также расцветает сон-трава. Она навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь.

Наблюдали в этот день за приметами погоды. Считалось, что обилие росы 18 июня - к большому урожаю. Если туман стелется по воде, этим летом будет много грибов. Хорошая погода - к хорошему урожаю зерна. Северный и северо-западный ветра предвещают ненастье, южный – ясную погоду.

Сегодня ветер юго-западного направления. В Томске и по области в выходные дни сохранится жаркая погода от +27 до +32, ночью от +14 до +18. Однако и дожди будут тоже.