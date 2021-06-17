Турне Томского академического симфонического оркестра в регионе проходит с аншлагом

Томские музыканты несут в села и деревни региона свое искусство Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В этом году отмечается 75-летний юбилей Томского академического симфонического оркестра. Было решено отпраздновать славную годовщину концертами в сельских районах региона. С июня по декабрь музыканты дадут концерты в 18-ти муниципалитетах. Как сообщает пресс-служба администрации области, первое в этом гастрольном туре выступление симфонического оркестра прошло в городе Асино с полным аншлагом. Оркестр и филармонию с юбилеем поздравил глава района Николай Данильчук. Руководитель поблагодарил артистов за подаренные эмоции. На второй гастрольный концерт, который состоялся в с. Первомайском, собрались жители не только райцентра, но и отдаленных поселков.

Портал информирует, что завтра, в пятницу, 18 июня, ведущий коллектив Томской филармонии представит концертную программу жителям Молчановского района. Своим искусством музыканты порадуют сельчан в Нарге и Молчаново. Пресс-служба отмечает, что в июне оркестр выступит также для жителей Парабельского, Зырянского и Тегульдетского районов.