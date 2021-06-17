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Здоровье17 июня 2021 15:54

Роспотребнадзор: за 7 дней в Томской области клещи покусали полторы тысячи человек

Всего же с присасыванием клещей в медучреждения уже обратилось 12 819 человек
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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За неделю к списку своих жертв клещи могут добавить в Томской области полторы тысячи человек

За неделю к списку своих жертв клещи могут добавить в Томской области полторы тысячи человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Клещи в этом году начали нападать на людей в Томской области с ранней весны. Количество пострадавших постоянно растет. Сайт Управления Роспотребнадзора по Томской области сообщает о том, что с начала эпидсезона в медицинские организации региона уже обратилось по поводу присасывания клещей 12 819 человек, в том числе 2 887 детей. За 7 дней – с 10 по 17 июня – в регионе зарегистрировано 1 582 обращения граждан по поводу присасывания клещей, в том числе пострадали 303 ребенка.

Как информируют специалисты, наибольшая часть обращений приходится на город Томск – 1 075, в том числе 190 детей. Также активность клещей отмечается в Асиновском, Колпашевском, Кривошеинском, Кожевниковском, Первомайском, Чаинском, Молчановском, Тегульдетском районах и г. Стрежевой.