Роспотребнадзор: за 7 дней в Томской области клещи покусали полторы тысячи человек

За неделю к списку своих жертв клещи могут добавить в Томской области полторы тысячи человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Клещи в этом году начали нападать на людей в Томской области с ранней весны. Количество пострадавших постоянно растет. Сайт Управления Роспотребнадзора по Томской области сообщает о том, что с начала эпидсезона в медицинские организации региона уже обратилось по поводу присасывания клещей 12 819 человек, в том числе 2 887 детей. За 7 дней – с 10 по 17 июня – в регионе зарегистрировано 1 582 обращения граждан по поводу присасывания клещей, в том числе пострадали 303 ребенка.

Как информируют специалисты, наибольшая часть обращений приходится на город Томск – 1 075, в том числе 190 детей. Также активность клещей отмечается в Асиновском, Колпашевском, Кривошеинском, Кожевниковском, Первомайском, Чаинском, Молчановском, Тегульдетском районах и г. Стрежевой.