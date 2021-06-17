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Происшествия17 июня 2021 15:15

В июне инспекторы лесного надзора в Томской области обнаружили свыше двух десятков незаконных вырубок

Ущерб оценивается в 896 тысяч рублей
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Незаконная рубка деревьев в лесах была всегда...

Незаконная рубка деревьев в лесах была всегда...

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Черные лесорубы" являются настоящей бедой для всей Сибири. Постоянно наносят они ущерб и лесам Томской области. Как сообщает пресс-служба администрации региона, инспекторы государственного лесного надзора обнаружили в Шегарском районе 17 фактов незаконной заготовки древесины. Кроме того, лесная охрана нашла две незаконных рубки в Колпашевском, по одному случаю – в Кривошеинском, Корниловском и Тимирязевском лесничествах.

Портал администрации региона уточняет, что объем выявленных подпольных делянок составил 459 куб. м. Ущерб оценивается в 896 тыс. рублей. В двух случаях, обнаруженных на территории Колпашевского лесничества, установлены виновники. Материалы по данным фактам переданы в полицию. Всего в текущем году в лесах области лесные инспекторы выявили 105 незаконных рубок.