В июне инспекторы лесного надзора в Томской области обнаружили свыше двух десятков незаконных вырубок

Незаконная рубка деревьев в лесах была всегда... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Черные лесорубы" являются настоящей бедой для всей Сибири. Постоянно наносят они ущерб и лесам Томской области. Как сообщает пресс-служба администрации региона, инспекторы государственного лесного надзора обнаружили в Шегарском районе 17 фактов незаконной заготовки древесины. Кроме того, лесная охрана нашла две незаконных рубки в Колпашевском, по одному случаю – в Кривошеинском, Корниловском и Тимирязевском лесничествах.

Портал администрации региона уточняет, что объем выявленных подпольных делянок составил 459 куб. м. Ущерб оценивается в 896 тыс. рублей. В двух случаях, обнаруженных на территории Колпашевского лесничества, установлены виновники. Материалы по данным фактам переданы в полицию. Всего в текущем году в лесах области лесные инспекторы выявили 105 незаконных рубок.