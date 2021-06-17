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Недвижимость17 июня 2021 14:09

Взлетно-посадочная полоса томского аэропорта с августа начнет работать 24 часа в неделю

В остальные дни на ВПП будут трудиться строители
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Самолеты станут редкими гостями томского аэропорта в августе и сентябре

Самолеты станут редкими гостями томского аэропорта в августе и сентябре

Фото: Александр ГЛУЗ

Масштабная реконструкция территории и объектов томского аэропорта «Богашево», подъездов к нему сейчас в полном разгаре. Работы на его взлетно-посадочной полосе, начатые в прошлом году, приведут к определенным ограничениям, сообщило на пресс-конференции руководство учреждения.

Так, межрегиональные полеты будут производиться только одни сутки в неделю. Самолеты будут садиться и взлетать с 6.00 воскресенья по 9.00 понедельника. Такое расписание продержится со 2 августа по 25 сентября. В остальное время, шесть дней в неделю, на объекте будут трудиться строители. Внутриобластные рейсы ограничения затронут мало, об этом просила региональная власть. Измененное расписание будет опубликовано в течение ближайших дней.