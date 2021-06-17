Недвижимость: стоимость отдельной комнаты в Томске с начала 2021 года выросла на 9%

Комнаты – не самый популярный вид жилья, тем не менее, с начала года они подорожали и в Томске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты федерального портала «Мир квартир» исследовали цены на отдельные комнаты в 68 крупных городах России. Оказалось, что с начала 2021 года этот формат недвижимости в среднем подорожал на 5,3%, а в курортных регионах – до 16%.

В Томске с января по середину мая стоимость отдельной комнаты выросла на 9% – в среднем до 810 410 руб. Для сравнения, средняя комната в Москве сейчас стоит почти 3,2 млн руб., в Петербурге – без малого 2,2 млн руб.

По данным портала «Мир квартир», по всем исследованным городам в мае комната в квартире стоила в среднем 862 385 руб. Подобный вид жилья подорожал в 57 крупных городах из 68, только в девяти комнаты подешевели. С начала года больше всего – на 15,7% – выросла их стоимость в Сочи (где цены в среднем достигли 1,96 млн руб.) и в Севастополе (1,66 млн руб.).

– Комнаты – не самый популярный формат городской недвижимости, в основном люди стремятся купить себе отдельную квартиру. Поэтому цены на них растут далеко не такими темпами, как на остальные виды жилья. Так, за весь 2019 год они подорожали по стране на 1,7%, за весь 2020-й – на 0,6%. Но в этом году всего за 4,5 месяца они уже успели прибавить 5%, говорится в сообщении. – Это связано с беспрецедентным ростом цен на рынке вторичного жилья в целом.