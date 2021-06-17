Полицейские в Томске нашли и вернули владельцу похищенный игровой батут

А вот он - украденный батут!

Многие люди не могут пройти мимо, если, по их мнению, рядом находится «бесхозное» имущество. Желание присвоить чужое побеждает страх наказания. Очередной такой случай произошел в Томске. Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, в дежурную часть ОМВД России по Советскому району города Томска поступило сообщение о хищении игрового батута.

Как информирует сайт ведомства, сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия. В ходе работы они установили, что батут был похищен при помощи автомобильного эвакуатора, на котором в момент преступления был установлен поддельный регистрационный госзнак. Далее полицейские выяснили настоящие номера транспортного средства, а также владельца. Хозяин автомобиля рассказал, что в период совершения кражи, эвакуатором, возможно, управлял его напарник. После этого оперативниками был задержан житель областного центра 1978 года рождения.

Как сообщает пресс-служба УМВД, ночью мужчина находился рядом с административным зданием по улице Чкалова областного центра. Он при помощи автомобильного эвакуатора, похитил игровой батут, общий вес которого составил около 200 килограмм. А затем спрятал его в лесу, расположенном в черте областного центра, для дальнейшей продажи. Общая сумма ущерба владельцу имущества составила более 250 000 рублей. Батут возвращен законному хозяину. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.