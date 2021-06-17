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Происшествия17 июня 2021 11:27

Тело мужчины обнаружено в легковом автомобиле у магазина в Томске

СК проводит проверку
Ксения ГОРЮНОВА
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Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность.

Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вчера, 16 июня, в легковом автомобиле было обнаружено тело мужчины 1964 года рождения. Машина была припаркована у магазина в Октябрьском районе Томска. СК проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

– При осмотре места происшествия в салоне автомобиля обнаружена почти пустая бутылка водки, телесных повреждений у мужчины не обнаружено, – говорится в сообщении.

По предварительным результатам судмедэкспертизы, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Также отмечается, что СК сейчас проводит проверку, следователи устанавливают все обстоятельства.