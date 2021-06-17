Тело мужчины обнаружено в легковом автомобиле у магазина в Томске

Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Вчера, 16 июня, в легковом автомобиле было обнаружено тело мужчины 1964 года рождения. Машина была припаркована у магазина в Октябрьском районе Томска. СК проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
– При осмотре места происшествия в салоне автомобиля обнаружена почти пустая бутылка водки, телесных повреждений у мужчины не обнаружено, – говорится в сообщении.
По предварительным результатам судмедэкспертизы, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Также отмечается, что СК сейчас проводит проверку, следователи устанавливают все обстоятельства.