Томские ученые запатентовали систему раннего обнаружения природных пожаров

В планах разработчиков получить грант и протестировать модули в реальных условиях. Фото: пресс-служба ТГУ.

Ученые ТГУ получили патент на систему раннего обнаружения пожаров. Новая технология позволит повысить точность и исключить ложные сигналы. Об этом сообщает пресс-служба Томского госуниверситета.

По словам доктора физико-математических наук Егора Лободы, сейчас для обнаружения пожаров используются данные термоточек. Такая система имеет ряд недостатков.

– Появилась термоточка – туда отправляют самолет. И в большей части случаев там никакого пожара не обнаруживают. Либо там стадо коров в это время гуляло, либо крыша домика лесника в «нужный» момент на солнце блеснула. А люди слетали туда, потратили горючее и время, – рассказывает он.

Новая разработка ТГУ представляет собор набор базовых станций, которые анализируют состояние атмосферы на содержание газов и аэрозолей, также система регистрирует данные о ветре – все это позволяет определить очаг возгорания.

– Предлагаемая система может быть дополнена спутниковыми данными и с других наземных устройств. Система достаточно гибкая, и в патенте не прописано конкретно, какие именно датчики какого производителя должны применяться. То есть, это рамочная комплексная система. Мы создали генеральную идею, на основе которой возможна разработка технических решений, – отмечает Егор Лобода.

В сообщении пресс-службы также говорится, что система уже прошла испытания на модельных пожарах. В планах разработчиков получить грант РНФ и протестировать модули в реальных условиях.