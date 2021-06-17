Водитель грузовика признан виновным в ДТП в Томском районе, в котором погибли два человека

Двигаясь по трассе, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Фото: Иван ВИСЛОВ

Томский районный суд приговорил 41-летнего жителя Новосибирска к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Мужчина, управляя грузовиком, совершил ДТП на трассе в Томской области, в результате которого погибли два человека, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Известно, что в сентябре 2020 года виновный доставлял груз из Новосибирска в Томск. Двигаясь по трассе на грузовом автомобиле, он выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, водитель и пассажир которого погибли на месте ДТП.

В сообщении прокуратуры также отмечается, что мужчина признал свою вину. Однако было установлено, что он несколько раз превышал скорость движения.

– Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, – также уточняется в сообщении.

Приговор в законную силу пока не вступил.