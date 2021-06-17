С 21 по 24 июня будет ограничено движение транспорта в мкр. Степановка Томска

Власти города просят томичей заранее выбирать для движения другие пути. Фото: пресс-служба городской мэрии.

Движение транспорта в мкр. Степановка будет ограничено с 21 июня – поэтапно будут перекрывать одну полосу. Это связано с прокладкой газопровода на участке. Томичей просят заранее планировать свой путь, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Так, с 10 часов 21 июня до 21 часа 22 июня движение автомобилей будет ограничено от дома № 42 по ул. Степановской до пер. Тояновского, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 10 часов 23 июня до 21 часа 24 июня будет перекрыта другая полоса – от ул. Осипова, 1, до ул. Степановской, 28. Кроме того, нельзя будет проехать и на участке между домами №28 и №127 а на ул. Степановской.