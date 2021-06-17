Средства от продажи картин томских художников направят на лечение тяжелобольных детей

Благотворительный арт-аукцион поможет собрать деньги на лечение тяжелобольных детей. Фото: pixabay.ru

Томский областной художественный музей проводит арт-аукцион «Жизнь», на котором будут представлены картины и фотографии художников. Средства от их продажи пойдут на лечение тяжелобольных детей. Аукцион продлится до 20 июня, сообщает пресс-служба музея.

– В качестве лотов выступают произведения графики, живописи, фотографии. В числе авторов работ – известные томские художники Лариса Шароглазова (Lina Vilina), Надежда Язовская, дизайнер Любовь Шаврина, фотографы Владимир Бобрецов, Михаил Дронов, Лариса Прохорова, – говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость произведений от 500 до 3 000 рублей. Все средства поступят в фонд им. Алены Петровой.

Томичи могут ознакомиться с работами по ссылке. Забрать купленные работы можно будет в художественном музее в рабочие дни.