12-летняя девочка попала под машину в Северске Томской области

Госавтоинспекция напоминает: водителям необходимо выбирать безопасную манеру вождения и скорость движения. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Вчера, 16 июня, в 21:15 в Северске Томской области произошло ДТП на ул. Ленинградской, 8. Девочка попала под колеса автомобиля Nissan Almera на «зебре» и была госпитализирована, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

– По предварительной информации, 12-летняя девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – уточняется в сообщении.

Также известно, что пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.