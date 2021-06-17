Юные томские спортсмены отдыхают и набираются сил в муниципальном загородном лагере

За лето-2021 в муниципальном оздоровительном лагере Томска смогут отдохнуть примерно 600 юных спортсменов. Фото В. Доронина, пресс-служба городской администрации.

За пять летних смен в лагере «Энергия» смогут отдохнуть около 600 томских школьников. Это структурное подразделение муниципального центра «Юниор». В летний сезон здесь пройдут смены для детей, занимающихся различными видами спорта, сообщила сегодня, 17 июня, пресс-служба мэрии.

Так, 2-я смена получила название «Чемпионов ждет победа». Она пройдет с 20 июня по 4 июля. С 8 по 22 июля будет организована 3-я смена «От веселых стартов до олимпийских вершин!», 4-я смена «Будь здоров. Дружи со спортом» - с 25 июля по 8 августа, и 5-я смена «Со спортом по жизни» - с 11 по 25 августа.

В горадминистрации отметили, что для юных спортсменов откроется много возможностей, чтобы проявить себя, улучшить свои спортивные достижения, плодотворно потренироваться, а также в свободное от тренировок время поучаствовать в развлекательных мероприятиях. По итогам каждой смены будет выбран самый лучший и дружный отряд.