Проживающие в томском интернате «Лесная дача» рассказали омбудсмену по правам человека о своей жизни

Жители дома-интерната "Лесная дача" на вчерашнем приеме у уполномоченного по правам человека о некорректном обращении с ними сотрудников. Фото: сайт vesti.ru

Как сообщили в аппарате регионального уполномоченного по правам человека, 16 июня Елена Карташова вместе с Константином Шкарлатовым, директором дома-интерната для престарелых и инвалидов «Лесная дача», провели прием по личным вопросам. К ним обратились 11 человек (на день посещения в интернате проживали 533 человека, в том числе 281 – маломобильные).

Людей интересовали вопросы исчисления платы за проживание и питание в доме-интернате, получения медицинской помощи в стационарах области, изменения группы инвалидности, получение дополнительных технических средств реабилитации. Проживающие говорили и о том, что им тяжело второй год находиться в режиме ограничений. Хотя прогулки на свежем воздухе теперь проходят трижды в день, не все участки территории интерната доступны для свободного посещения. К избыточным ограничениям часть жителей интерната относит необходимость 10-дневной обсервации после каждого выезда за его пределы – даже непродолжительная поездка в районную больницу влечет за собой 10-дневную строгую изоляцию. В этой связи бытовые условия «карантинного» отделения нередко подвергаются критике.

- К сожалению, в ходе приема также звучали жалобы на некорректное поведение некоторых сотрудников интерната. Руководство «Лесной дачи» приняло эту информацию к сведению, и, если доводы заявителей найдут подтверждение, примет необходимые меры, - отметила омбудсмен.

Всем, кто обратился по правовым вопросам, даны необходимые разъяснения, по 8 обращениям будет проведена дальнейшая работа в аппарате уполномоченного, добавила Елена Карташова. В интересах нескольких инвалидов подготовлены обращения в региональное бюро МСЭ с просьбой о содействии в корректировке программ их реабилитации (абилитации).